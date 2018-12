Controsorpasso Morazzone

Il Morazzone si regala il titolo di campione d’inverno nel Girone A di Promozione grazie alla vittoria sul Meda e il contemporaneo pareggio della Rhodense. In Prima Categoria lo scontro diretto sorride all’Aurora Cantalupo, che schianta il Cas e lo aggancia al primo posto.

PROMOZIONE

Il Morazzone vince 3-1 a Meda e all’ultima giornata del girone di andata si prende il primo posto e il titolo di campione d’inverno. Fatale per la Rhodense il pareggio senza reti in casa contro il Fagnano. Termina 0-0 anche la sfida tra Gavirate e Vergiatese, mentre la Base 96 si prende la terza piazza grazie al successo 3-0 sulla Guanzatese. Risale anche l’Olimpia, che abbatte 5-1 la Lentatese, e la Besnatese, vittoriosa 3-1 sull’Uboldese. Termina 1-1 tra Fbc Saronno e Solaro, colpo esterno invece per il Cob 91: 1-0 a Muggiò.

CLASSIFICA: Morazzone 31; Rhodense 30; Gavirate 27; Base 96 26; Olimpia, Besnatese 25; Muggiò, Guanzatese, Vergiatese 24; Cob 91 21; Universal Solaro, Meda 19; Uboldese 16; Fagnano, Lentatese 9; Fbc Saronno 8.

PRIMA CATEGORIA

I fari erano puntato su Cantalupo, dove l’Aurora ospitava il Cas per lo scontro diretto. La gara non ha deluso le aspettative, con i padroni di casa che hanno superato 3-1 i sinaghini raggiungendoli al primo posto. Alla Vanzaghellese basta una rete per espugnare Brebbia e portarsi a un punto dalla vetta; rimangono in scia anche il Gorla Maggiore grazie al successo 2-1 ad Arsago Seprio, e la Folgore Legnano, 3-0 in casa della Solbiatese Insubria. Frena la Valceresio, fermata sullo 0-0 dal Tradate, l’Ispra passa a Cantello 1-0, mentre il San Marco rifila un 4-0 all’Antoniana. Lo scontro salvezza – derby delle valli – se lo aggiudica il Tre Valli, che vince 2-1 a Luino.