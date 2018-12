Dall’ aperitivo “sbagliato” al funk di Davide Shorty

Un ricco fine settimana quello che precede il Natale alle Cantine Coopuf. Le iniziative allo spazio di via De Cristoforis avranno inizio da giovedì con l’Aperitivo Sbagliato. Un evento particolare, diretto dalla giovane attrice Margherita Fontana, che vedrà protagonisti gli allievi della Scuola di Teatro Anna Bonomi: tra un Cosmopolitan ed un Negroni si consumerà un delitto “Sbagliato”. L’appuntamento avrà inizio alle ore 19.00.

Venerdì sera l’appuntamento è in musica con Davide Shorty e il suo nuovo progetto Funk Shui Project. Gli strumenti musicali, l’amore per l’hip hop, il linguaggio del funk: queste sono le fondamenta del collettivo di musicisti e produttori torinesi attivo dal 2008. Per il secondo album ufficiale la band si è affidata alla voce di Davide Shorty, cantautore, beatmaker e rapper di Palermo capace di far convivere la sua inconfondibile voce soul con sonorità innovative e melodie contaminate da jazz e rap. In apertura di serata i giovani Goldfish Recollection, band varesina dalle sonorità reggae, fusion, indie e rock che ha già avuto modo di farsi apprezzare in vari contesti come una della migliori realtà musicali della provincia. Inizio ore 22.00, ingresso 10€.

Nel tardo pomeriggio di venerdì invece, le Cantine Coopuf ospitano l’aperitivo di “Luoghi non comuni festival Natale”, progetto all’interno del bando eventi nei quartieri del Comune di Varese che vedrà una giornata di iniziative al Parco Perelli: rogetti sociali, associazioni solidali, artigiani di qualità, produttori biologici, musicisti e teatro di strada, Babbo Natale e i Re Magi.

Sabato 22 dicembre appuntamento con “6 Feet Deep”, il format hip-hop per eccellenza della città di Varese. A cura di Stato Brado Crew, veri mattatori della serata, 6FD ospita i migliori Mc e Dj emergenti della zona, che di volta in volta presentano i nuovi album e le nuove uscite discografiche. In concerto anche Le Leech, band tutta al femminile dalla forte connotazione black/soul che nell’ultimo anno ha avuto modo di suonare in varie piazze della provincia e farsi apprezzare dal pubblico sempre più fidelizzato. Insieme al loro sul palco Gravante, Mc della famiglia “Stainz Music”, che presenterà i suoi nuovi lavori discografici. Inizio ore 22.00.

