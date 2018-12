Dalla Mergonera alll’accensione dell’albero, con pony, trampolieri e pivari

“Aspettando il Natale” la festa di piazza di Angera è dedicata ai bambini sin dal mattino alle 10 con “La Mergonera“, la tradizionale Festa di Sant’Ambrogio con Santa Messa e processione nella frazione di Capronno.

Intanto dalle ore 10.30 in piazza Garibaldi, docili pony saranno a disposizione dei bambini per un giro in sella, mentre i più grandi potranno visitare il Mercatino di Natale allestito nel borgo attorno a via Greppi per tutta la giornata, con banchetti di associazioni e commercianti.

Pertutto il pomeriggio, dalle ore 14.30 alle 18.30 visite guidate gratuite sono in programma al Civico Museo archeologico di via Marconi 2, mentre la festa fuori, per le vie del borgo, sarà animata dallo spettacolo danzante dei trampolieri (dalle ore 15.30), pronti a cedere il passo ai Pivari di Angera impegnati nel loro concerto itinerante.

Il momento più atteso è per le ore 17 con l’accensione dell’albero in piazza parrocchiale.

Per maggiori informazioni: www.angera.it.