Dalla Svizzera i Peter Kernel in concerto

Sabato sera (15 dicembre) alle Cantine Coopuf con duo d’eccezione. A Varese arrivano i Peter Kernel, duo svizzero canadese composto dal graphic designer Aris Bassetti e la film maker Barbara Lehnhoff, hanno pubblicato il primo di quattro album nel 2008.

Negli ultimi due anni hanno suonato più di 400 concerti tra Europa e Canada inclusi il Montreaux Jazz Festival, Milano Fashon Week, Paleo Festival e The Great Escape. Nel 2016 sono stati nominato al Swiss Music Grand Prix. Alle Cantine Coopuf presenteranno il loro ultimo album “The Size Of The Night”.

Inizio ore 22.00, ingresso 8€. Per maggiori info: info@madboys.it