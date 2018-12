Gli alunni della Pellico in gita nel cantiere della loro scuola

A che punto è la nostra scuola? Giovedì prossimo, 20 dicembre, gli alunni della media Pellico di Varese visiteranno il cantiere del loro istituto di via Albani per capire come procedono i lavori di trasformazione dello stabile.

In accordo con il dirigente scolastico infatti il Comune di Varese e l’assessorato ai Servizi educativi ha organizzato una gita dedicata alle ragazze e ragazzi della scuola Pellico che potranno visitare un’area esterna del cantiere e confrontarsi con i tecnici al lavoro che spiegheranno agli studenti le caratteristiche dell’intervento e i risultati che verranno raggiunti. Verranno inoltre illustrati i materiali utilizzati e le tecniche per realizzare una scuola sostenibile.

«Un regalo di Natale dunque per gli studenti – spiega l’assessore ai Servizi educativi Rossella Dimaggio – per mostrare sul campo come stiamo trasformando la loro scuola in cui presto potranno rientrare. È importante che gli studenti si rendano conto di persona delle fasi di lavorazione. Questo ha due valenze significative: la prima di tipo didattico che permetterà loro di apprendere gli aspetti tecnici con i rispettivi professori e con i tecnici del Comune, la seconda relativa alle competenze di cittadinanza, sentirsi parte di un ambiente, infatti, è il primo passo per rispettarlo e per prendersene cura. In questo modo piccole cittadine e cittadini crescono».

Durante la loro visita i ragazzi potranno visionare in particolare i lavori di questi ultimi giorni in cui si stanno montando le nuove pareti in XLAM (legno lamellare incrociato) che consentiranno il miglioramento dal punto di vista del risparmio energetico garantendo alla struttura così realizzata caratteristiche di sostenibilità ambientale. A questa lavorazione seguirà poi la posa del cappotto sulle pareti esterne e la realizzazione delle contropareti interne.

Insomma i lavori in corso sull’edificio scolastico renderanno la scuola una vera e propria eccellenza lombarda in materia di sostenibilità, sicurezza e risparmio energetico. Oltre 2 milioni di euro per migliorare l’edificio dal punto di vista statico e sismico, energetico e acustico: un edificio a consumo quasi zero e tra i più efficienti in Lombardia.