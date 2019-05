Alla Pellico gli studenti hanno scelto i colori delle pareti

Mattinata di votazioni per gli alunni: i colori delle pareti scelti dagli studenti. Giallo e arancione per le aule e i corridoi e azzurro per la palestra del nuovo edificio scolastico.

Gli alunni e i docenti hanno votato: saranno gialle e arancioni le pareti dei corridoi e delle aule e azzurre quelle della palestra. Sono questi i colori che verranno utilizzati per il nuovo edificio della scuola media Pellico, scelti questa mattina attraverso una vera e propria consultazione a cui hanno partecipato tutti i ragazzi e le ragazze, i docenti e il personale scolastico.

«Siamo molto vicini al termine dei lavori per la riqualificazione della media Pellico – ha spiegato l’assessore Andrea Civati – Un intervento che sta letteralmente rivoluzionando l’edificio trasformandolo in una scuola d’eccellenza in Lombardia e in Italia per sicurezza, efficienza ambientale e sostenibilità. La scuola appartiene a studenti, insegnanti e collaboratori e per questo è giusto coinvolgere loro anche in scelte come il colore delle pareti. È un’iniziativa che abbiamo già sperimentato con i piccoli alunni della scuola primaria Garibaldi e che riproporremo in futuro per ogni intervento di questo genere: la “costruzione condivisa” degli edifici comunali ha un altro valore educativo creando senso di appartenenza e rispetto per luoghi che sono di tutti».

Al termine delle votazioni la coppia dei colori giallo e arancione si è imposta con 125 voti sulla coppia bianco e rosa che ne ha ottenuti 115, mentre per l’azzurro, con una tonalità di carta da zucchero, i voti sono stati 123 contro i 117 del colore celeste chiaro. Un esito deciso dunque, con una differenza di pochissimi voti di scarto tra le diverse opzioni. Durante la mattinata gli assessori Civati e Dimaggio, la preside Politi e i professionisti del Comune che stanno curando l’intervento di riqualificazione della Pellico, hanno illustrato le possibilità tra cui si poteva votare e ogni alunno e alunna ha potuto esprimere attraverso un voto la propria preferenza, sperimentando così una vera e propria attività di democrazia partecipata organizzata dal Comune di Varese.

Al termine della giornata i colori preferiti dai ragazzi e dalle ragazze sono risultati quindi giallo arancione e azzurro: verranno utilizzati nel nuovo edificio che da settembre del prossimo anno scolastico tornerà ad ospitare le lezioni e le attività didattiche dopo quest’ultimo anno di lavori che stanno trasformando totalmente la scuola.

«L’intervento di riqualificazione della scuola Pellico ha visto diversi momenti di partecipazione dei ragazzi – ha affermato l’assessore Rossella Dimaggio – Qualche mese fa infatti gli alunni avevano fatto visita al cantiere per osservare da vicino lo sviluppo dei lavori e le tecniche utilizzate. Oggi un nuovo passo con la scelta dei colori: sono sicura che i ragazzi non dimenticheranno il loro coinvolgimento quando torneranno a vivere la loro nuova scuola che hanno visto nascere giorno per giorno, partecipando direttamente ad alcune scelte come quella di oggi per i colori delle pareti. “È stata davvero una mattinata emozionante – prosegue l’assessore – la curiosità e l’interesse dimostrato sono il segno di quanto ai ragazzi piaccia essere coinvolti in queste decisioni e sentirsi protagonisti attivi della vita della loro scuola. Un bellissimo esercizio di cittadinanza che sicuramente insegnerà agli alunni anche la responsabilità di prendersi maggiormente cura del luogo in cui vivono gran parte della loro giornata».

LA PELLICO MODELLO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

I lavori per la riqualificazione energetica della scuola sono un progetto di oltre 2 milioni di euro per il quale il Comune di Varese ha ottenuto un finanziamento dal bando Free, Fondo regionale per l’efficienza energetica.

L’intervento sta trasformando la scuola Pellico in una eccellenza in Lombardia: per questa struttura i lavori di efficientamento energetico riqualificheranno in modo sostanziale la scuola che diventerà un edificio a consumo zero e tra i più efficienti in Lombardia. In sostanza, al termine dei lavori, la nuova scuola Pellico sarà migliorata dal punto di vista statico e sismico, energetico e acustico.

Le strategie progettuali adottate si articolano in una serie di aspetti costruttivi e funzionali tipici di un’edilizia eco-sostenibile ed eco-compatibile i cui obiettivi principali sono il massimo contenimento dei consumi di energia, la scelta delle più evolute tecnologie che privilegiano oltre al comfort, la massima efficienza, flessibilità, facilità di gestione, il miglioramento delle condizioni di sicurezza, il benessere abitativo e la compatibilità ambientale.

Grande attenzione poi sull’utilizzo dell’energia, attraverso un’attenta gestione della risorsa idrica, la scelta di materiali eco-compatibili e l’utilizzo di energie rinnovabili oltre che il massimo utilizzo della luce naturale per l’illuminazione dei locali e per la palestra.