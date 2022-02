Sopralluogo di bambini e Comune per ripensare il parchetto di Velate

Nelle scorse settimane il forte vento ha fatto cadere un albero nel giardino davanti alla Settembrini, costringendo il Comune a rimuovere la pianta caduta e tagliarne altre tre (sempre ligustri, dello stesso filare). Un episodio spiacevole che diventa però un’occasione di crescita per i bambini e di rigenerazione urbana per la città. L’area verde davanti alla scuola Settembrini sarà interamente ripensata e riqualificata con una progettazione condivisa tra Comune di Varese e alunni della primaria di Velate.

Nella mattinata di oggi, venerdì 11 febbraio, il primo passo de “Il parco che vorrei“: un sopralluogo congiunto tra i tecnici dell’Area Verde del Comune di Varese accompagnati dall’assessore ai Lavori pubblici Andrea Civati, assieme ai bambini delle classi 4 ^ e 5^ della Settembrini guidati dalla coordinatrice, maestra Teresa.

Progettazione condivisa con i bambini

«Con l’abbattimento delle piante si è reso necessario riprogettare l’area verde con nuove zone d’ombra – ha detto Civati – Sarà l’occasione per sostituire i giochi e per coinvolgere attivamente i bambini, che sono i primi fruitori del parchetto, da ripensare e riprogettare lo spazio proponendo idee, soluzioni e preferenze».

«I bambini e le bambine vogliono essere coinvolti nei progetti che li riguardano – dice l’assessora ai servizi educativi Rossella Dimaggio – e quando lo facciamo scopriamo che hanno idee vincenti e interessanti. Sono particolarmente entusiasta di queste iniziative e le riproporremo tutte le volte che sarà possibile».

Già nel precedente mandato l’Amministrazione comunale Galimberti aveva coinvolto gli studenti varesini nel riprogettare gli spazi dedicati ai cittadini più giovani, dal giardino di Avigno al polo scolastico e sportivo del parco di via Pergine a San Fermo, passando per i colori delle facciate riqualificate della media Anna Frank alle Bustecche e alla primaria Garibaldi e gli interni della Pellico all’Ippodromo.

Le proposte dei bambini

«Magari potrebbe andare bene una sola altalena invece che due e aggiungere una struttura ragno per arrampicarsi», ha proposto Andrea, mentre altri suoi compagni hanno aggiunto l’installazione di un canestro e di una piccola pista per skate e pattini. Un gruppo ha chiesto le porte per un piccolo campo da calcio e non sono mancate soluzioni pratiche: ciliegi da piantumare accanto allo storico nocciolo e tavolini: estraibili, a completare le panchine, o più grandi a coprire un avvallamento.

Il forestale del Comune Pietro Cardani ha illustrato ai bambini le diverse essenze già presenti nell’area e proposto criteri e soluzioni per le nuove piantumazioni: «I bambini potranno rifletterci sopra, confrontarsi e preparare le loro proposte disegnando o scrivendo. Terremo conto delle loro idee e alla fine li coinvolgeremo in modo democratico nelle scelte finali», ha detto Civati.

Green School e cittadinanza attiva

Prima ancora di essere un progetto di educazione ambientale questa opportunità per i ragazzi è un esercizio di cittadinanza attiva, spiega la maestra Ludovica, referente del progetto Green School per la primaria Settembrini (IC Varese 3). La partecipazione attiva dei bambini permette loro di fare esperienza su una serie di competenze che spaziano dall’educazione civica alle scienze, passando per l’arte: «Faremo un plastico del progetto definitivo», afferma la maestra.

«L’idea è quella di condividere la progettazione anche con l’Associazione Genitori della scuola, sempre molto attiva e partecipe e più in generale con la comunità di Velate – aggiunge – perché l’area verde è sì davanti alla scuola, ma è anche uno spazio pubblico aperto a tutti i cittadini».