Parchi, giardini e tutela ambientale: gli alunni studiano il futuro

Gli alunni di Varese pensano “green”.

Un percorso didattico dai 3 ai 14 anni in scuole immerse nella natura è stato presentato dal comprensivo Varese 1. Le tre scuole Collodi, Sacco e Salvemini (infanzia, primaria e secondaria di primo grado), seguiranno un percorso didattico sulla valorizzazione della sostenibilità ambientale e sulla formazione di cittadini attivi nella difesa della natura e del territorio. È stata la stessa dirigente Luisa Oprandi ad annunciare il progetto “Le scuole giardino nella città di giardini“:

che è stato ideato e messo a punto nell’arco dell’ultimo anno.

E se da via Brunico studiano spazi verdi e futuro ambientale, alla primaria del comprensivo Varese 3 di Avigno, Galilei, i bambini hanno progettato “Il parco che vorrei”. Si tratta di uno spazio ideale, attiguo alla loro scuola dove ci siano spazi adatti a tutti i desideri: «Un mese fa ci siamo recati sul posto con loro e con la matita alla mano – spiega la maestra Michaele Tedde – hanno incominciato a disegnare i loro desideri pensando non solo ai giochi per se stessi ma anche per gli altri : un’area cani, giochi per bambini disabili, panchine per le persone anziane e ad una casetta adibita al prestito di libri. Tutto ciò é nato esclusivamente dalla loro fantasia e in seguito hanno voluto riprodurre le loro idee in un plastico in scala, ovviamente assistiti da noi insegnanti e da una “mamma ingegnere”».

Il plastico è esposto in questi giorni alla scuola media Vidoletti dove è in corso la settimana dedicata alla lettura “Vidoleggiamo”. La presentazione è avvenuta in occasione della visita dell’assessore Dino De Simone che lo ha ammirato insieme al dirigente del comprensivo Antonio Antonellis.