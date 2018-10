La scuola si smonta: tolte le pareti alla Pellico

Quarant’anni fa venne costruita assemblando pannelli prefabbricati. Oggi la si smonta per rinnovarla e renderla efficiente e autosostenibile.

Galleria fotografica Lavori in corso alla media Pellico di Varese 4 di 21

Questa mattina, il sindaco di Varese Davide Galimberti, accompagnato dagli assessori ai Lavori Pubblici Andrea Civati, ai Servizi Educativi Rossella Dimaggio e all’Ambiente Dino De Simone hanno fatto visita al cantiere di via Appiani dove, dall’agosto scorso, è operante il cantiere per rendere più sicura ed energicamente efficiente la secondaria di primo grado Pellico.

I lavori consistono nella sostituzione dei pannelli a “bassa coibentazione” utilizzati negli anni ’70 con altri con uno spessore isolante decisamente superiore.

La demolizione delle pareti esterne permette così anche di adeguare i nodi strutturali alle norme antisismiche. Anche il tetto sarà rivisto e sarà ecologico oltre a ospitare sistemi solari e fotovoltaici che garantiranno il consumo 0: « Questo progetto, del valore di quasi tre milioni di euro – ha spiegato l’assessore Civati – porterà all’amministrazione un risparmio della voce energetica di circa 75.000, al netto delle spese di manutenzione. Tutti soldi che si potranno così reinvestire nei servizi parascolastici o per il sociale».

I fondi per realizzare la scuola arrivano dall’Unione europea per due terzi e per il restante dal bilancio dell’amministrazione che, però, accederà a un ulteriore finanziamento nazionale legato al conto termico.

La scuola avrà un sistema di illuminazione a led in grado di autoregolare la luminosità in base alla luce ambientale. Le finestre avranno griglie per schermare l’irraggiamento solare.

« Sarà una scuola a impatto inquinante uguale a 0 – ha sottolineato Dino De Simone – una dimostrazione che è possibile avere strutture belle e ecologicamente compatibili».

Se tutto filerà senza intoppi i lavori finiranno per primavera: « Speriamo ad aprile – si sbilancia il Sindaco – e magari nelle vacanze di Pasqua potrà essere organizzato il ritorno dei ragazzi nelle proprio scuola».