Guida in stato di ebbrezza, patente ritirata

Nella nottata di domenica 30 dicembre i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Varese una disoccupata di Casciago.

La donna, che era alla guida di una Smart, è stata fermata per un controllo in viale Aguggiari: sottoposta ad alcol test veniva appurato che la donna si era messa alla guida della propria autovettura con tasso alcolemico superiore a 0,8 grammi per litro. Le è stata ritirata la patente di guida.