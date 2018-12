Inaugurato il Presepe realizzato dagli artisti locali

Mattinata natalizia e di bilanci a Luvinate. Come da programma natalizio, sabato è stato prima inaugurato il Presepe realizzato in piazza da artisti locali, alla presenza del Sindaco e del parroco don Norberto Brigatti. Nel Presepe sono stati inseriti legni arrivati in paese con le varie alluvioni dell’estate 2018.

Poi nel Centro Sociale si è svolto il tradizionale aperitivo di ringraziamento offerto da Sindaco e Giunta a tutti i volontari nei vari gruppi e realtà attive in Paese. «Una comunità vive non tanto per quello che fa il Comune, ma per la vitalità e l’impegno di chi la anima. Grazie dunque a chi si impegna nella scuola, nello sport, nella cultura e nelle varie attività sociali».

Sempre nella giornata il Sindaco ha assegnato la borsa di studio al merito intitolata a Agostino Aschedamini. Vincitore 2018 Sebastiano Felloni, studente (con eccellenti voti) in medicina.

Un momento di festa dunque, dove non sono mancate indicazioni per il 2019. «Dopo un anno intenso nell’affrontare le conseguenze dell’incendio con le varie alluvioni, ci prepariamo per il nuovo anno. In particolare attendiamo di poter concludere in via definitiva l’allargamento dell’ente Parco Campo dei Fiori anche nel sud di Luvinate, obbiettivo strategico per la tutela ambientale dei prossimi decenni. Il provvedimento è pronto e sta per arrivare in Consiglio Regionale. Inoltre – ha continuato il Sindaco – siamo pronti a presentare il Regione il progetto per la sistemazione idraulica del Torrente Tinella lungo via San Vito, per il quale ci attendiamo il supporto di Regione Lombardia’. Lavoro ma anche festa, con la preparazione ormai avviata della ‘Fiera di Luvinate che si svolgerà sabato 18 e 19 maggio 2019. Un appuntamento speciale dove offriremo ancora il bello di Luvinate»