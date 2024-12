Al centro anziani di Luvinate la presentazione del libro di Marina Daverio “Un nuovo inizio”

Un appuntamento speciale per il neonato Gruppo Senior di Luvinate. Nel tradizionale appuntamento del “Caffè del Venerdi!” presso gli spazi rinnovati del Centro Sociale sarà la volta della cultura, con la presentazione del libro “Un nuovo Inizio” della varesina Marina Daverio, Macchioni Editore.

LA STORIA – Dopo un’iniziale battuta d’arresto il cagnolino Napo, in compagnia di tanti amici, decide di portare avanti con rinnovato vigore il progetto di salvezza del pianeta. Tra realtà e fantasia lo potremo seguire nei suoi spostamenti in un avvincente viaggio tra la Sardegna, la Liguria, la Versilia, il Varesotto e le Dolomiti, riscoprendo non solo siti importanti e suggestivi, ma pure i vari volti dell’ecosostenibilità, grandi valori universali, lo spessore della parola e molto altro, fino ad un finale aperto dalle allettanti prospettive.

L’AUTRICE – Marina Daverio, docente presso il Liceo “Manzoni” di Varese, ha pubblicato fiabe, racconti, resoconti di esperienze, articoli in riviste provinciali e nazionali, ricevendo particolari menzioni e premi. È autrice dei libri ” Nella luce delle Dolomiti. Fiabe per tutte le età” e “E se ci salvassero gli animali?”, Macchione Editore, Premio Internazionale Michelangelo Buonarroti rispettivamente nel 2016 e nel 2021 per la narrativa per ragazzi. “Un nuovo inizio” è la sua terza opera.

IL CAFFE’ DEL VENERDI, AL VIA IL GRUPPO SENIOR LUVINATE – La presentazione del libro è stata organizzata in collaborazione con il Gruppo Biblioteca Luvinatese, gli Amici del Sacro Monte di Varese, AIMC e Gruppo di Cammino Luvinatese. L’incontro si svolgerà presso il piano terra del Centro Sociale, negli spazi rinnovati da qualche settimana grazie a Daisy Academy Scuola d’Inglese a Luvinate. E’ infatti da piu di un mese ormai che attraverso il “Caffè del Venerdi” ci si è posti l’obiettivo di dare un nuovo momento di incontro, socialità, divertimento e cultura per gli over 60enni luvinatesi.