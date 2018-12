Infortunio sul lavoro, ferito un operaio

Un operaio di 45 anni è stato soccorso dal 118 in un’azienda in via Silvio Pellico a Gallarate, al confine con Verghera di Samarate.

(foto d’archivio)

È successo poco dopo le 15. Il sistema Areu ha inviato sul posto automedica e ambulanza, in supporto stanno intervenendo anche i vigili del fuoco dal distaccamento del Sempione Busto-Gallarate.