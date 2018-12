Inquinamento dell’Arno, la bonifica costa 8mila euro

Vi ricordate dei due giorni in cui le acque del torrente Arno erano diventate rosa? Il doppio episodio risale a questa estate, nelq aurtiere Arnate di Gallarate. A distanza di quattro mesi – e nei giorni in cui si torna a parlare di inquinamento, in tutt’altra zona – viene quantificata anche la spesa del necessari ‘intervento di bonifica, affidata allora d’urgenza alla Igienica Cassanese Servizi Ambientali.

Il Comune ha infatti definito la spesa complessiva – 8540 euro – per il doppio intervento avvenuto al 12 luglio e al 9 di agosto. Palazzo Borghi ha messo nero su bianco le cifre, ma non pagherà direttamente: era infatti stato appurato, dai vigili del fuoco, che l’origine del doppio sversamento era da individuare in vecchie cisterne del complesso della manifattura Bellora, oggi utilizzato da diverse società industriali, artigianali e di servizi.

Per chiudere la vicenda, il gestore del complesso ex Bellora, la Domo Gestioni Immobiliari Srl, dovrebbe farsi carico dei costi di bonifica, appunto 8540 euro. L’indagine sull’episodio è ancora in corso, ma – in campo amministrativo – questo è l’accordo di massima tra ente locale e privato, anche se il Comune ha bloccato le risorse necessarie in via prudenziale. «Chiederemo a loro il rimborso, a meno che non emergano elementi da cui risultino totalmente estranei» dice l’assessore ai lavori pubblici Sandro Rech.