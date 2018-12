Instagram diventa più accessibile alle persone con disabilità visive

Il team di Instagram è continuamente a lavoro per rendere sempre più facile l’utilizzo del social alle persone, questa volta l’attenzione è tutta focalizzata su chi ha disabilità visive ed ha difficoltà ad utilizzare l’applicazione.

Si stima che al mondo ci sono oltre 285 milioni di persone con disabilità visive, Il lavoro che Instagram ha intenzione di fare è legato alle immagini rendendone più semplice e intuitiva la consultazione e l’utilizzo;

Un Instagram più accessibile è ciò a cui punta l’azienda e il primo segnale è l’introduzione di un testo alternativo automatico.

Si tratta di una funzionalità che permette all’utente di ascoltare le descrizioni delle foto tramite screen reader quando utilizza Feed, Esplora e Profilo, in questo modo le persone con disabilità visive non avranno problemi ad accedere ai contenuti.

Questa funziona utilizza la tecnologia di riconoscimento degli oggetti per generare la descrizione delle immagini, quest’ultime sono utili per l’utilizzo con gli screen reader, questo consente a chi naviga nell’app di ascoltare una lista di elementi presenti nelle foto.

Anche se l’intelligenza artificiale è molto utile e sempre più sofisticata, non è possibile aggiungere l’accuratezza della descrizione umana, per questo motivo Instagram introduce il testo alternativo personalizzato.

L’utente può aggiungere una descrizione più ricca e dettagliata della foto quando la carica sul social network, successivamente, tutte le persone che utilizzano lo screen reader potranno ascoltarla; questi sono solo i primi passi per un Instagram più accessibile.

Testo alternativo manuale Instagram, come si usa

L’introduzione della funzionalità del testo alternativo manuale e di una migliore accessibilità a chi ha disabilità visive si trasforma anche in una possibilità ulteriore di aumentare followers, poiché molte più persone possono utilizzare l’app con facilità.

Così questa funzione diventa una delle risposte di come aumentare followers su Instagram, andandosi ad aggiungere a tutte le altre possibilità e ai metodi per avere più seguaci sul profilo, ma come si attiva?

Per aggiungere il testo alternativo manuale alle foto bisogna effettuare l’upload e scegliere il filtro da applicare all’immagine, nella schermata dedicata alle Impostazioni del nuovo post, dove solitamente si scrivono didascalia e hashtag, bisogna toccare la voce “Impostazioni avanzate” nella parte bassa dello schermo.

Nelle impostazioni avanzate appare la voce che da la possibilità di inserire un testo alternativo manuale per la foto, oltre alle classiche opzioni per disattivare i commenti e attivare la condivisione automatica su Facebook.

Inoltre, è possibile anche scrivere un testo alternativo su tutte le foto che sono state già caricate su Instagram, per farlo bisogna scegliere l’immagine, cliccare sull’icona a 3 puntini in alto a destra e poi selezionare la voce Modifica dal menu, oltre al tag, sarà presente anche la voce “Aggiungi il testo alternativo”.

Instagram ha fatto sapere che questa funzione è in fase di roll out per gli utenti di tutto il mondo, quindi potrebbe non essere disponibile su tutti i dispositivi, in tal caso bisogna solo attendere e l’aggiornamento arriverà nelle ore successive e nel giro di pochi giorni sarà presente su tutti i device.