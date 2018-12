La mensa della Brunella festeggia, grazie alla Varese solidale

Non era scontato, non era una certezza, non era affatto sicuro, ma…. la solidarietà ha vinto anche quest’anno!

Grazie al contributo di molti, la richiesta dei volontari della Mensa del poveri di via Marzorati è stata raccolta e le donazioni non sono mancate.

Dopo l’appello online, lanciato con l’aiuto di Varese News, sono state più di 4.000 le visite al sito web dell’Associazione Pane di Sant’Antonio (www.panedisantantonio.com) e 131 le donazioni effettuate online alla pagina dedicata “DONA ANCHE TU” che hanno permesso di raccogliere quasi 2.000 euro.

Tanti hanno voluto regalare il pranzo di Natale o la spesa per i giorni di festa a chi non può permettersi neppure l’acquisto del cibo, ma molti donatori, che non hanno voluto far mancare il loro contributo, hanno scelto di donare anche farmaci per il nuovo ambulatorio o coperte per affrontare il freddo dell’inverno.

Molti sono stati anche gli alimenti inviati direttamente alla cucina: «I magazzini si sono riempiti e guardiamo con più serenità ai mesi a venire» dicono dall’Associazione.

Altri hanno preferito contribuire sostenendo le iniziative dei volontari, festeggiando il Natale con la Torta Pane di Sant’Antonio, il noto dolce che coniuga il recupero del pane invenduto alla solidarietà, oppure mettendo sotto l’albero una delle Sporte d’Amore, simpatiche borse per la spesa create riciclando abiti inutilizzati del guardaroba del povero.

Insomma una bella prova di generosità!

«Con tutta questa gente che soffre, che non riesce a mettere insieme il pranzo con la cena, è un sollievo poter fare qualcosa – dicono i volontari – Ricevere il sostegno di tanti ci rende più fiduciosi nel proseguire con il nostro impegno quotidiano, ma tante sono le esigenze a cui far fronte, l’emergenza freddo ci sollecita nel fornire capi caldi e pranzi nutrienti e per questo speriamo che lo spirito del Natale possa rimanere nel cuore di chi ha donato anche per il resto dell’anno!».