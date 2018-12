La neve lascerà subito il posto al sole

La neve ha fatto capolino, ma già da oggi tornerà a far capolino il sole. Le previsioni annunciano bel tempo nei prossimi giorni, forse anche un Natale con il sole (e il freddo).

La giornata di neve non ha provocato particolari disagi, anche durante la fredda notte. Non sono mancate comunque le persone cadute per il ghiaccio, con alcuni interventi delle ambulanze. Al mattino si sono registrati incidenti ad Arsago Seprio (ribaltamento, coinvolta una ragazza di 21 anni, senza altri veicoli: non ha riportato ferite), a Varese (incrocio Magenta-Medaglie d’Oro, con un mezzo pesante ma senza neppure intervento dei soccorsi), a Vergiate sulla Sp47 (alle 7.40, con quattro feriti lievi). Testacoda anche sulla tangenziale di Varese, intorno alle 8.45 (senza feriti).

Le previsioni per i prossimi giorni sono di tempo soleggiato e asciutto, con temperature massime in lieve aumento, spiega il Centro Geofisico Prealpino. Le minime rimangono attestate tra -3 e 1 grado.

Dunque niente neve? Non qui, ma non disperate: «Se qui tra Prealpi, pedemontane e pianura il tempo da oggi si manterrà stabile almeno sino a Capodanno, non sarà così nei prossimi giorni lungo le Alpi, che in diverse occasioni riceveranno altri importanti apporti nevosi sui versanti esteri» prevede Marcello Mazzoleni, metereologo per passione. «Ci saranno comunque nevicate a tratti anche dalla nostra parte, nelle zone italiane di confine tra Valle d’Aosta, valli ossolane, nello svizzero canton Ticino sopraceneri e in quello dei Grigioni, in val San Giacomo, in alta Valtellina, sul livignasco, in alta Val Camonica, in Alto Adige e sulle Alpi orientali».

«Qui in pianura tra est Piemonte e ovest Lombardia, sottovento alla catena alpina, come da sempre avviene in questi casi, avremo invece netta prevalenza del sole e dell’azzurro nelle poco meno di nove ore di luce e delle stelle nelle poco più di quindici ore di buio. Da mettere in conto, tuttavia, nelle fasi con minore nuvolosità e minore ventilazione anche la formazione di banchi di nebbia serali, notturni e fino a metà mattinata specie sulla media e soprattutto bassa pianura, in dissolvimento e sollevamento graduale dalla tarda mattinata. Le temperature qui in pianura saranno sempre attorno o di poco inferiori allo zero nei valori minimi con brina nottetempo e al primo mattino e poi si porteranno tra cinque e dieci gradi nelle ore centrali del giorno, in linea con le medie del periodo in caso di tempo stabile. Sulla bassa pianura i valori saranno un po’ più bassi di quelli indicati, specie nelle giornate in cui le nebbie saranno più insistenti, anche con formazione di galaverna».