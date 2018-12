L’inaugurazione del “Presepio Artistico” apre il Natale di Gemonio

Natale è alle porte anche a Gemonio, paese caratterizzato da molti anni dalla realizzazione di presepi “pubblici”, sparsi in alcuni luoghi simbolo.

Proprio questa sera – giovedì 20 dicembre, ore 20,30 – ci sarà la cerimonia di inaugurazione del “Presepio Artistico” allestito nell’antica chiesa di San Pietro, quella che si trova all’incrocio tra la Varese-Laveno e la provinciale per Besozzo.

Una vera opera d’arte alla quale lavora per mesi un gruppo di volontari coordinati da Luigi Basso, che si avvale da qualche edizione della collaborazione di don Silvio Bernasconi sul lato religioso e dello scultore americano Matthew Broussard su quello artistico. Il presepio, la cui storia inizia sul finire degli anni Ottanta, resterà aperto fino al 20 gennaio tutti i giorni tra le 15 e le 18,30; nei giorni festivi anche al mattino (10,30-12,30).

La celebrazione del Natale in paese comprende anche un concerto in chiesa parrocchiale (piazza della Vittoria), sabato 22 dicembre alle 21 con ingresso libero: protagonisti la Schola Cantorum di Cocquio Trevisago e il Coro parrocchiale di Gemonio.

Domenica 23 dicembre è invece il momento dell’arrivo di Babbo Natale che giungerà alle 11,30 circa in piazza Vittoria distribuendo doni ai bambini. Prima e dopo la “Messa granda” delle 10,30 ci sarà anche la vendita di torte e fiori per raccogliere fondi a favore della Scuola Materna organizzata dai genitori. E poi, sempre in piazza e grazie alla Pro Loco, sarà possibile acquistare il pranzo d’asporto: il menu prevede polenta e piciurla (dalle 12,15; 5 euro a porzione).

Domenica sera infine, è previsto un “tour” tra i tanti presepi del paese organizzato dalla parrocchia. Tra gli altri saranno toccati quello in movimento del rione Mirabella, allestito nel cortile interno del Municipio, e quello in piazza Virgilio, tradizionale realizzazione del rione Martitt. Nel periodo delle feste infine, è possibile acquistare il volumetto “I colori dell’alba”: poesie del parroco don Silvio Bernasconi (ha all’attivo diverse pubblicazioni) impreziosite dai disegni dell’artista gemoniese Sabrina Mattioni.