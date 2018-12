Mostra omaggio a Vittorio Gussoni da Almiarte

La Galleria Almiarte in Gemonio, via verdi 23, nei pressi della Chiesa di San Pietro, dove ogni anno è possibile visitare il Presepe artistico, presenta una mostra monografica sul pittore milanese Vittorio Gussoni dal 8 dicembre al 20 gennaio.

Artista a cavallo dei secoli ‘800 e ‘900, interprete della pittura lombarda, amato dalla critica e dal pubblico, che occupa una nicchia artistica forse non troppo valorizzata negli anni.

Allievo di Tallone e Alciati, attribuiva grande importanza al disegno dal vero sostenendo che a furia di imitare si creava. Sincero ed espressivo nei suoi quadri esprimeva il suo desiderio che la pittura diventasse un libro aperto senza problematiche interpretative per l’osservatore.

Le sue opere sono studiate meticolosamente nei minimi particolari, pennellata per pennellata, non avendo fretta di produzione dei quadri ma cercando in ognuno la migliore resa espressiva ed emozionale. In mostra quadri di pregio che mostrano le sue capacità interpretative e tecniche nei vari soggetti: ritratti di donne di epoca e rango diverso, nature morte e fiori.

Il primo giorno di mostra, sabato 8 dicembre, dalle 15.30 alle 19.00 gli amanti dell’arte sono invitati dalla galleria, che per l’occasione si trasforma in una caffetteria estemporanea, per offrire un momento di dolce relax in un’atmosfera ricca di bellezza.

Vittorio Gussoni

Galleria Almiarte, via verdi 23, 21036 Gemonio Va

Orari di apertura: dal giovedì alla domenica dalle ore 10.30-12.39 / 15.30-19.00