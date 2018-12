“Natale a gonfie vele” per i bambini al museo

Una speciale visita guidata con laboratorio intitolata “Natale a gonfie vele” aspetta i bambini al museo La Collegiata di Castiglione.

Nelle giornate di sabato 8 e venerdì 28 dicembre, sempre alle ore 15.00, il racconto del Natale sarà letto ai piccoli partecipanti attraverso le opere del museo: l’annuncio dell’angelo, l’incontro tra Maria ed Elisabetta, la nascita di Gesù e infine l’arrivo dei Magi. Con qualche mistero: “L’angelo Gabriele ha perso qualche piuma d’oro e ora dov’è volato? – chiedono i promotori – Dove corre la Madonna dopo aver saputo che diventerà mamma di Gesù?”. Per rispondere a queste domande i bambini dovranno “seguire” la musica degli angeli in coro, con il naso all’insù per scoprire l’asino e il bue, le pecore dei pastori, i cavalli e il cammello dei Magi.

Durante il laboratorio finale nelle vele della Collegiata sarà allestito un presepio con i protagonisti del Natale avvolti in una notte scintillante, grazie a materiali a disposizione e alle idee “brillanti” dei bambini.

L’attività dura un’ora e mezza ed è indicata per bambini da 5 a 10 anni.

La partecipazione al percorso con laboratorio è inclusa nel biglietto d’ingresso (bambini 4 €), ma è obbligatoria la prenotazione all’indirizzo mail: didattica@museocollegiata.it.

La visita “Natale a gonfie vele” può essere effettuata altri giorni, per gruppi e scolaresche, su prenotazione .

Per maggiori informazioni 0331 858903 oppure info@museocollegiata.it.