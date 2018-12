Oltre 2500 giocattoli arrivano dal cielo grazie ai Vigili del Fuoco

Grande partecipazione di autorità e pubblico alla trentesima edizione della festa di solidarietà dell’associazione nazionale Vigili del fuoco di Varese che si è tenuta al distaccamento dei VV.F di Busto Arsizio e Gallarate. Erano almeno un migliaio le persone presenti e provenienti da tutta la provincia.

Le autorità non hanno fatto mancare la loro vicinanza a questa manifestazione. Il vice ministro allo Sviluppo economico Dario Galli, da sempre molto vicino a questa manifestazione ma per motivi istituzionali impegnato a Roma nella attività di governo, ha portato i suoi saluti con un collegamento in videoconferenza. Così come il vice ministro dell’Interno Stefano Candiani che non ha comunque voluto far mancare un suo saluto a tutti i vigili del fuoco ed in particolare all’Associazione Nazionale VV.F di Varese che si è sempre contraddistinta come una delle più attive a livello Italiano.

Alla manifestazione erano presenti il vice presidente del Consiglio regionale Francesca Brianza, l’assessore regionale Marco Colombo, il presidente della Provincia di Varese e sindaco di Busto Arsizio Emanuele Antonelli, il vice sindaco Isabella Tovaglieri, l’assessore ai servizi sociali Miriam Arabini, il sindaco di Gallarate, Andrea Cassani, e Mirella Cerini, sindaco di Castellanza, Marco Scazzosi, sindaco di Marnate, l’assessore alle Attività economiche di Gallarate, Claudia Maria Mazzetti, l’assessore provinciale all’edilizia scolastica Corrado Canziani, il presidente della Camera di Commercio di Varese, Fabio Lunghi, e il tenente De Angelis in rappresentanza della caserma “Ugo Mara” di Solbiate Olona.

Non poteva mancare il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Varese Antonio Albanese e con lui anche il direttore della Regione Lombardia del corpo nazionale VV.F, Dante Pellicano, che ha portato in dono a tutti i presenti l’esibizione in volo dell’elicottero dei Vigili del Fuoco del nucleo elicotteristi di Malpensa. All’esterno in prossimità del castello di manovra dei Vigili del Fuoco il nucleo specializzato SAF di Varese si è calato dal castello per presentare il tricolore italiano mentre i mezzi storici della Associazione con il mitico gruppo storico della associazione VV.F erano in parata con anche il gruppo dei giovani mini-pompieri. Un drone in dotazione al comando vigili del fuoco riprendeva tutto dall’alto con evoluzioni particolari a dimostrazione di queste nuove tecnologie in dotazione al corpo vigili del fuoco per migliorare interventi speciali.

Esibizione particolarmente apprezzata dai tanti bambini presenti, circa 700 nuclei di piccoli selezionati dalle principali associazioni di volontariato operanti sul territorio provinciale. Il presidente ANVV.F Emilio Aimini dopo un saluto istituzionale ha ceduto la parola al presidente onorario Riccardo Comerio che ha coordinato la consegna di ben 28 targhe commemorative del 30° alle associazioni che da trent’anni partecipano a questa bellissima manifestazione.

In particolare una targa speciale è stata consegnata al senatore Francesco Speroni che per 29 anni ininterrottamente non è mai mancato a questa manifestazione. Una menzione speciale è andata alla storica presidente della San Vincenzo, Pinuccia Cagnoni e a madre Carla dell’Istituto Maria Immacolata di Busto e all’Istituto Maria Addolorata di Varese che per 30 anni non sono mai mancate alla manifestazione che deve la sua nascita anche al loro decisivo contributo di idee.

Babbo natale una volta atterrato l’elicottero è stato portato con una slitta speciale per la consegna dei giocattoli, ben 2.500, e la distribuzione di panettone e pandoro, almeno 1.000 con altrettanti zainetti rossi dei Vigili del Fuoco. Da tre anni a questa parte c’è anche un altro appuntamento, il Triangolo della solidarietà, nato in occasione del terremoto del 2016 nel centro Italia. Si tratta di un’iniziativa che può contare sul supporto dell’associazione “Noi del Tosi”, dell’istituto Ite Tosi di Busto Arsizio e del Rotary International “La Malpensa” che nei prossimi mesi vedrà impegnata una rappresentanza dell’Associazione Nazionale VV. F in quel di Fermo a supporto del monastero delle monache Benedettine che hanno fatto da catalizzatrici di un punto di raccolta per le popolazione colpite dall’evento sismico e che tuttora hanno necessità di essere aiutate. Con questa manifestazione ancora una volta l’associazione nazionale Vigili del Fuoco, che raccoglie diverse centinaia di aderenti, si è voluta mettere in gioco con passione e determinazione per il supporto della collettività, senza distinzioni di sorta con quello spirito che contraddistingue da sempre il vigile del fuoco nella sua missione di vita.