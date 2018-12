Openjobmetis a tutto gas: travolge Pesaro ed è seconda

Ci vuole ben altro che una “zonetta” per fermare questa meravigliosa Openjobmetis. A Pesaro, contro una rivale storica, la squadra di Caja porta a compimento il suo strepitoso 2018 vincendo la partita (78-98), guadagnando ufficialmente il pass per le Final Eight di Coppa Italia a Firenze e conquistando addirittura il secondo posto in classifica.

Merito dei biancorossi e anche un po’ di Reggio Emilia, che ha battuto a sorpresa Venezia provocando un ingorgo a quota 18 punti con la classifica avulsa che premia proprio Varese ai danni di Umana, Vanoli e Sidigas, con quest’ultima che è riuscita nell’impresa di infliggere la prima sconfitta in campionato a Milano.

Un quadro fantastico, quello pennellato in riva all’Adriatico: Cain e soci hanno giocato spalla a spalla con i padroni di casa per 20′ e poi, dopo l’intervallo, hanno letteralmente travolto una Pesaro dalla panchina cortissima e dal quintetto troppo inesperto per reggere all’urto dei volponi vestiti di rosso. Uno su tutti Ronald Moore, gran direttore d’orchestra e autore delle triple del break decisivo, e poi i vari Avramovic, Scrubb, Archie e compagnia cantante, con l’ultimo arrivato Salumu perfetto nel ruolo di sesto uomo (benvenuto in paradiso!) ma pure Iannuzzi pronto e reattivo per far rifiatare Cain.

La partita, da metà terzo periodo in avanti, non ha quindi avuto più storia per la gioia del buon gruppo di sostenitori varesini che si sono sciroppati il viaggio per mezza Italia e per il dolore dei tifosi pesaresi che dopo un buon avvio di campionato si trovano di nuovo invischiati nella lotta salvezza. I fischi ai giocatori di Cedro Galli sono sintomo di paura e appartengono a una dimensione che la Varese di Caja ha abbandonato definitivamente, dopo le paure di dodici mesi fa. Oggi l’Openjobmetis ha tutt’altra classifica, tutt’altra fiducia e tutt’altre ambizioni. Perché una squadra del genere non andrà certo a Firenze (solo) per visitare Uffizi e Ponte Vecchio.

VUELLE PESARO – OPENJOBMETIS VARESE 78-98 (22-25, 42-49; 57-77)

PESARO: Artis 13 (5-11), Monaldi 10 (1-2, 2-4), Blackmon 11 (2-6, 2-7), McCree 22 (7-14, 2-7), Mockeviciu 7 (3-6); Murray 11 (4-8, 1-3), Ancellotti 4 (2-2), Zanotti. Ne: Conti, Giunta, Alessandrini, Shashkov. All. Galli.

VARESE: Moore 16 (1-4, 4-4), Avramovic 23 (5-12, 3-3), Scrubb 14 (4-7, 1-3), Archie 11 (1-4, 2-6), Cain 8 (4-6, 0-1); Gatto, Iannuzzi 12 (5-7), Natali 2 (1-1), Salumu 12 (3-3, 1-3), Tambone (0-1). Ne: Verri, Ferrero. All. Caja.

ARBITRI: Mazzoni, Martolini, Belfiore.

NOTE. Da 2: P 24-49, V 24-45. Da 3: P 7-21, V 11-20. Tl: P 9-18, V 17-21. Rimbalzi: P 35 (20 off., Mockevicius 11), V 37 (13 off., Scrubb, Cain 8). Assist: P 5 (Artis 3), V 18 (Scrubb, Moore 4). Perse: P 13 (McCree 4), V 9 (Avramovic, Moore 3). Recuperate: P 8 (Murray, Monaldi, Mockevicius 2), V 6 (Moore 3). Usc. 5 falli: nessuno. Spettatori: 3.968. Incasso: 34.299 euro.