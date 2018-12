Voti: Moore e Avramovic coppia d’oro. E Salumu si fa notare

ARCHIE 6,5

Il solito Archie delle partite normali: felpato, non sempre preciso ma comunque in doppia cifra con l’aggiunta di lavoro difensivo e di qualche altra addizione al tabellino (4 rimbalzi, 2 stoppate, 2 assist) che non fa mai male. Ora probabilmente pagherà di tasca sua le cure a Ferrero, perchè senza il capitano deve stare 35′ sul parquet. Attenzione a non tirargli troppo il collo!

AVRAMOVIC 8

Ricorda un po’ la mitica K.I.T.T., l’auto del telefilm “Supercar”: quando schiaccia il pulsante rosso “Turbo Boost” non c’è modo di fermarlo. A volergli trovare il pelo nell’uovo, a Pesaro il motore inizia a girare ai massimi solo nella ripresa ma da lì in avanti è un’iradidio. Top scorer della partita (23 punti), migliore in valutazione grazie anche ai 7 rimbalzi e al 3/3 dall’arco dei 6,75, MVP per i lettori della nostra #direttavn.

IANNUZZI 7

Prova convincente anche contro un avversario giovane ma già interessante come Mockevicius. Il pivot regge l’urto e allora Caja gli dà fiducia (cosa non scontata con il coach pavese): ne esce una prova da 12 punti e 5 rimbalzi con 15 di valutazione. L’Artiglio prova a vincere anche questa scommessa.

NATALI 6,5

Stranamente sotto utilizzato, ma quando entra infila subito un gran canestro in entrata contro avversari ben più atletici di lui. Cameo positivo.

SALUMU 7

Avevamo predicato pazienza ed eccolo qui. Il belga per la prima volta è un fattore davvero positivo: dimostra le doti di cui era accreditato, effettua un paio di giri fruttuosi sul parquet, è utile tanto nell’attaccare la difesa avversaria quanto nel francobollarsi alle temibili ali pesaresi. 12 punti a segno e un repertorio che va dalla schiacciata alla tripla passando per la lunetta e il contropiede. Ora fa davvero parte del gruppo.

SCRUBB 7,5

Qualche erroruccio al tiro (ehi, ma i liberi???) non ne intacca la prova a livello assoluto. Il tuttofare canadese non replica le magie natalizie a livello di percentuali ma è davvero l’uomo ovunque di questa squadra: sbuca a rimbalzo d’attacco, pennella un canestro in semigancio mancino, offre (a Salumu) un assist pozzecchiano, si sacrifica contro un McCree che per potenza e fisico potrebbe polverizzarlo.

TAMBONE 5 (IL PEGGIORE)

L’unica pagella negativa: il play romano fatica davvero ad andare al ritmo dei compagni, colpa forse di un’estate tostissima che lo ha fato andare in forma per il precampionato e poi lo ha visto faticare. A Pesaro si vede pochissimo negli 8′ che Caja gli concede: serve una revisione urgente.

CAIN 7

Giornata “in ufficio” per Cain che catechizza al meglio il promettente Mockevicius e poi lascia tanto spazio al suo alter ego Iannuzzi. Il pivot del Minnesota comunque, si toglie qualche sfizio anche in riva all’Adriatico: 8 punti e 8 rimbalzi in “appena” 23′ di gioco.

MOORE 8 (IL MIGLIORE)

Sì, il migliore, perché apre le danze in avvio e spacca la partita subito dopo l’intervallo, non solo con le due triple a segno ma anche con le palle rubate e la capacità di convertire una difesa di squadra in un attacco rapido e preciso. Sarà un caso, ma nell’unico momento in cui si è preso un po’ di pausa (nel secondo quarto), Varese ha rallentato e Artis si è distinto tra i pesaresi. Poi però, il nostro Ronaldo ha messo le mani sulla partita “alla Mike Green”. That’s aMoore.