Il paese abbraccia per l’ultima volta Stefano Amicarelli

Si sono svolte questo pomeriggio (sabato) le esequie di Stefano Amicarelli, il 49enne di Castiglione Olona deceduto nell’incendio della sua abitazione la notte del 21 dicembre nel tentativo di spegnere le fiamme che, purtroppo, non gli hanno lasciato scampo.

A salutarlo per il suo ultimo viaggio nella chiesa parrocchiale di Castiglione Olona, c’erano i suoi amati genitori coi quali condivideva la casa e che si sono salvati dal rogo, e moltissimi castiglionesi che lo conoscevano sia come amico che come geometra e fratello del comandante della Polizia Locale. La chiesa era piena e in molti sono rimasti in piedi.

Alle esequie erano presenti anche rappresentanti dell’amministrazione comunale con il gonfalone di castiglione Olona, le associazioni Avis e Aido, gli Alpini, la Pro Loco, il club pensionati Mazzuchelli, la gs Camminatori di San Carlo e altre realtà del territorio. La cerimonia funerbre è stata celebrata da don Ambrogio Cortesi, parroco di Castiglione Olona.