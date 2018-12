Si incendia la casa, muore intrappolato

Tragico incidente nella notte di venerdì 21 dicembre a Castiglione Olona: un incendio, scoppiato intorno all’una di notte, secondo le prime informazioni per cause accidentali in via Papa Giovanni XXIII, ha completamente distrutto una abitazione privata.

Nel tentativo di domare le fiamme, uno degli abitanti, un professionista di 49 anni, molto noto in città, è rimasto bloccato in un angolo del piano terra, rimanendo così intrappolato dalle fiamme e perdendo la vita.

Sono invece incolumi i suoi genitori, con lui abitanti in casa, che sono riusciti ad abbandonare in tempo la villetta.

I vigili del fuoco nella mattina erano ancora al lavoro. La strada è chiusa anche ai pedoni e transennata in più, e ancora si sente un odore acre: per circoscrivere le fiamme hanno operato 8 squadre di vigili del fuoco, per un totale di 20 persone.

Forte lo spavento anche tra i vicini: le fiamme, molto alte, hanno lambito le abitazioni attigue.

STEFANO AMICARELLI AVEVA CASA E STUDIO IN VIA PAPA GIOVANNI

La vittima si chiamava Stefano Amicarelli, aveva 49 anni e viveva con i genitori nella villetta che è andata a fuoco, e dove lui, nel tentativo di “salvarla” ha perso la vita.

Amicarelli era molto conosciuto a Castiglione: il suo studio di geometra era nella stessa casa, dove quindi viveva e lavorava, ed era fratello di Maurizio Amicarelli, comandante della Polizia Locale di Castiglione Olona.

«E’ una tragedia che colpisce tutti – ha commentato il sindaco di Castiglione Olona, Emanuele Poretti – Siamo vicini alla famiglia in questo momento e in particolar modo a Maurizio, con cui ci lega un rapporto professionale e di amicizia».