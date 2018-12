Il nuovo presepe delle Motte

Luino fa da cornice alle rappresentazioni simboliche del Santo Natale: oggi pomeriggio, nella frazione Motte, il Sindaco Andrea Pellicini con il Vice Sindaco Alessandro Casali e il Consigliere Giovanna Ballinari hanno assistito alla presentazione del suggestivo presepe di legno, arricchito per l’occasione da nuove statuine. Le brave maestre della scuola elementare Fanciulli e il Comitato dei genitori hanno realizzato questo bel segno natalizio seguito dal piccolo rinfresco offerto ai bambini da In Butega di Marco Carassini.

Nel fine settimana, in Città sono stati inaugurati presepi e illuminazioni sfolgoranti che contribuiscono a creare la magica atmosfera di questa festività che porta pace e fratellanza.

Oggi è stato inaugurato, sempre nella frazione Motte, anche un defibrillatore, donazione degli amici di Giuseppe Serra, situato proprio nella piazza principale del paese.Il Consigliere Giovanna Ballinari ha espresso con commozione parole di ringraziamento ed ha ricordato il progetto’Io vivo a Luino’ che sta sviluppando con il Consigliere Laura Frulli.