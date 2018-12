A processo lo scippatore su 4 ruote, colpiva in tutto l’Altomilanese

E’ stato individuato dai Carabinieri della Stazione di Cerro Maggiore lo scippatore in auto, autore di numerosi colpi nelle scorse settimane. Il suo riconoscimento è avvenuto a seguito di verifiche delle immagini, dalle testimonianze di vittime e testimoni e dall’analisi di decine di pagine di informazioni relative a modelli di auto, intestatari e verifica dei relativi precedenti penali.

Il malvivente è un 41enne residente a Canegrate che nel solo mese di giugno si è reso responsabile di una serie di furti con strappo. La modalità dei colpi messi a segno dello scippatore era sempre la stessa: utilizzava sempre la stessa auto, puntava donne anziane ultrasettantenni, colpiva e si allontanava sempre a bordo dell’utilitaria nera. Ha colpito il 3 giugno a Lainate, il 6 giugno e il 7 giugno a San Vittore Olona, il 10 giugno a Legnano e il 13 giugno a Garbagnate Milanese.

Il certosino lavoro degli investigatori ha consentito dapprima di individuare l’autovettura, una Seat Ibiza di colore nero e, in conseguenza, di identificare l’autore, riconosciuto da tutte le vittime, sul cui conto la Procura della Repubblica di Busto Arsizio ha chiesto la misura cautelare in carcere, accolta dal GIP. Proprio i carabinieri di Cerro Maggiore sono stati chiamati ad eseguire la misura e ancora loro pronti a riferire in udienza le modalità di individuazione del responsabile.

Il processo è fissato per il gennaio 2019 in cui l’uomo dovrà rispondere della efferatezza e della viltà dei delitti commessi.