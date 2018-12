Rattoppi d\'asfalto sui sampietrini in via Carcano

Rattoppi controversi nel cuore di Saronno. Negli ultimi giorni l’asfalto è arrivato sulle buche tra via Carcano e corso Italia una zona molto frequentata dai pedoni e anche dagli automobilisti. Il risultato della colata d’asfalto sui sampietrini ha suscitati molti commenti sui social network.

A rispondere l’assessore ai Lavori Pubblici Dario Lonardoni: “Si erano mossi i sampietrini e si era creata una buca decisamente profonda. Pensavamo anzi speravamo che si potesse continuare fino alla prossima primavera in modo da realizzare un intervento di manutenzione mirato e adatto alla pavimentazione. Purtroppo la situazione è così degenerata che, anche considerando il rischio neve, abbiamo preferito mettere un po’ d’asfalto per tutelare la sicurezza dei pedoni ma anche degli automobilisti”.

L’assessore comunque spiega che si tratta di una soluzione provvisoria:“Sistemare la pavimentazione in quel punto rappresenta un intervento molto delicato soprattutto per le ricadute sulla viabilità e certo la vigilia di Natale con il traffico così intenso non è il momento più opportuno per un cantiere così complesso”.