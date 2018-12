Ryanair rilancia su Malpensa, aerei e rotte in più

Ryanair rilancia, a Malpensa: dopo il gran ritorno tre anni fa, la compagnia irlandese fa un ulteriore investimento, dal valore di 100 milioni di dollari.

In brughiera sarà basato un nuovo aeweo (ora sono cinque) e arriveranno, per la summer 2019, due nuove rotte per Almeria (due frequenze settrimanali) e Madrid (ogni giorno, più voli per Heraklion a Creta, che si aggiungono ai voli estivi per Berlin Tegel (sei frequenze settimanali), Kaunas e Tenerife (due frequenze).

In totale 2,6 milioni di posti a disposizione. La compagnia prevede una crescita del traffico pari al 16%. Un investimento che fa da contraltare agli investimenti di Easyjet, “storica” low cost a Malpensa.