Sala replica a Indelicato: “Se ci sono meno sequestri è perchè territorio è monitorato”

“Il consigliere di minoranza Indelicato sostiene che Saronno galleggi sopra ad un mare di droga. Credo che il collega Indelicato abbia guardato un po’ troppo le serie tv ispirate ai Narcos e si sia calato un po’ troppo nella parte. Fortunatamente la realtà dei fatti è lontana da ciò che racconta Indelicato”. Inizia così la nota condivisa su Facebook dal consigliere comunale e segretario della Lega Claudio Sala in merito all’operazione dei carabinieri saronnesi che hanno arrestato un 47enne ed un 21enne con 9 chilogrammi di marijuana tra casa e negozi.

“Se vi sono sequestri di sostanze stupefacenti, e se ci sono i conseguenti arresti, significa che il territorio è monitorato e sotto controllo e l’impegno delle forze dell’ordine è sempre costante. Se poi gli occasionali spacciatori presenti sul territorio hanno deciso di cambiare strategia di vendita, significa che l’azione voluta dal nostro sindaco ha sortito i primi effetti, scoraggiandoli e allontanandoli di fatto da quelle zone, che fino a qualche anno fa erano considerate ad alta concentrazione di spaccio. La lotta alla criminalità è una prerogativa di questa amministrazione ed i dati sull’attività di controllo del 2018 emersi in commissione sicurezza ci danno ragione”.

Conclude con una nuova stoccata al collega di consiglio comunale: “Indelicato, che stimo come docente, credo che in questo caso abbia sbagliato completamente la metafora, e lo inviterei piuttosto a farsi un giro in qualche piazza o in qualche boschetto dell’hinterland per rendersi conto della sua fortuna a vivere in una città come Saronno”.