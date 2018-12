“A San Fermo c’è una discarica a cielo aperto da tre mesi”

La denuncia di un lettore: «Sotto casa mia, in via Tarvisio, c’è una discarica da tre mesi e nessuno fa niente».

In quella zona della città ci sono i palazzi gestiti dall’Aler, azienda lombarda per l’edilizia residenziale, le case popolari per intenderci. Il nostro lettore afferma di aver segnalato più volte la presenza di rifiuti, anche di grosse dimensioni, pericolosi e ingombranti.

«Ho chiamato l’Aler, il Comune, sono intervenuti anche i vigli del fuoco per spegnere un principio di incendio – racconta il nostro lettore -. Sono tre mesi che quel mucchio di roba è lì, non sappiamo davvero più cosa fare».