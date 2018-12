Scippo in via Lattuada. Illesa la vittima

Scippo nel quartiere sportivo: martedì mattina intorno alle 7,30 un uomo a piedi ha strappato la borsa ad una donna che camminava lungo la pista ciclabile. Sul fatto stanno ora indagando i carabinieri della compagnia cittadina. E’ successo tutto molto rapidamente e fortunatamente senza gravi conseguenze per la vittima.

La donna stava camminando in direzione della via Parini quando all’altezza di via Lattuada. E’ stata affiancata da un uomo. Questi ha afferrato la borse e le ha intimato di lasciare la presa. Dopo qualche minuto di smarrimento la donn ha eseguito e così lo scippatore ha preso il bottino e si è dileguato di corsa. Illesa la vittima si è poi recata alla caserma dei carabinieri di via Manzoni a sporgere denuncia. Ha ricostruito con precisione l’accaduto e il contenuto della borsa. Effetti personali e qualche banconota. La speranza è di ritrovare almeno i documenti per evitare tutte le pratiche burocratiche necessarie per riaverli.