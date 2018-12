Scuola Materna Parrocchiale di San Salvatore

Via Marco Polo 8, Malnate

Numero di telefono: 0332 425621

Indirizzo email: materna.sansalvatore@gmail.com

Sito web

Tipologia di scuola: Fism

Orario di apertura: 9 – 16

Prescuola: sì

Doposcuola: sì

Sezione Primavera (bimbi 2-3 anni): sì

Servizio di nido: sì

Sala dedicata alla nanna: sì

Cucina: catering

Giardino: sì

Sezione estiva: sì

Breve descrizione dell’offerta formativa

La scuola materna parrocchiale di San Salvatore è un’istituzione educativa di ispirazione cristiana, dove la centralità della persona costituisce regola primaria e di riferimento per la prassi educativa. La scuola aderisce alla Fism (Federazione italiana scuole materne) e, coerente con la propria identità, esprime precise scelte educative, accetta e condivide assieme alle famiglie i valori universali e gli ideali pedagogici legati alla cultura di ispirazione cristiana.

La scuola considera il bambino come persona soggetto di diritti inalienabili. Si propone la finalità di promuovere lo sviluppo armonico del bambino, rispondendo ai suoi bisogni di crescita, nel rispetto dei tempi di maturazione e delle potenzialità di ciascuno. La scuola si propone di promuovere l’identità personale, la conquista dell’autonomia e lo sviluppo delle competenze.

In questa prospettiva adotta e applica le “Indicazioni nazionali per i piani personalizzati delle attività educative nelle scuole dell’infanzia” approvate dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica il 28 Marzo 2003. Secondo le “indicazioni nazionali” la scuola dell’infanzia rafforza: l’identità personale, l’autonomia le competenze individuali.La scuola raggiunge questi obiettivi del processo formativo collocandoli in una visione che riconosce il ruolo primario della famiglia e l’importanza del territorio in cui la scuola è collocata.

Breve informazioni sulle rette e i costi dei servizi offerti

Sezione primavera: € 250 Pasto: € 4 giornaliero, Sezione Infanzia: € 150 Pasto: € 4 giornaliero