Sette mete e 47 punti: super-Varese a Sondrio

Continua la striscia positiva del Rugby Varese che ieri – domenica 16 – ha battuto in trasferta il Sondrio con ben sette mete segnate e una sola subita (5-47). Cinque punti incamerati quindi per i biancorossi su un terreno da sempre ostico: l’ultima vittoria in casa dei valtellinesi risaliva alla primavera del 2007; da li in poi il Sondrio ha fatto sempre sua l’intera posta, anche nelle partite giocate a Giubiano.

Vittoria netta e maturata nonostante alcune defezioni in casa biancorossa: la più rilevante era quella dell’esperto Alfredo Gulisano, sostituito in prima linea dal pilone Ciro Maletti che poi ha dimostrato di poter mantenere elevatissimi gli standard della mischia.

LA PARTITA

L’inizio della gara, giocata al campo Cerri, è stato di marca varesina, invitante preludio di una sfida a fortissime tinte biancorosse. Il punteggio è stato sbloccato al 5′ da Matteo Broggi, finalizzatore di un’azione partita da mischia avanzante, 7 a 0 ospite anche grazie alla trasformazione di Luca Comolli. Nei minuti successivi il Varese non ha mollato la presa e Klaudio Pellumbi ha segnato una meta da sviluppo al largo con doppia ripartenza, poi è arrivato il terzo acuto ospite e secondo personale di Broggi che si è trovato in posizione di ala al momento giusto. Al 34′ la meta del bonus, è stata ancora di Broggi: tripletta per lui che è stato abile a schiacciare oltre la linea bianca dopo una serie di cambi di direzione. Prima dell’intervallo il Varese ha segnato la quinta meta con l’ala Roberto De Cecilia. Comolli ha trasformato come nelle occasioni precedenti portando così sul 35 a 0 la squadra ospite.

Una meta di Broggi / Foto A. Castiglioni

Nella ripresa i valtellinesi si sono fatti decisamente più intraprendenti, ma il Varese pur mettendo meno punti sul tabellone ha controllato abilmente la gara e ha lasciato una sola meta al Sondrio.

Il XV di Giubiano si è poi trovato in superiorità numerica per un rosso che l’arbitro Taggi ha comminato a un sondriese per calpestamento in azione di gioco. Il Varese ha poi siglato altre due mete con Andrea Bobbato e Comolli che ha sbagliato solo il calcio di trasformazione della sua marcatura, dimostrando un ottimo piede.

Nel complesso una partita ottima in attacco e discreta in difesa per la formazione varesina. L’unica pecca si è vista nel secondo tempo quando la squadra di Pella e Galante ha sviluppato un gioco troppo individuale, ma il calo di concentrazione era abbastanza prevedibile visto il gap accumulato nel punteggio. Resta il fatto che con questa bella vittoria il Varese consolida la propria settima posizione in Serie B a un solo punto dal Bergamo. Le prossime due partite rappresentano una tappa fondamentale per la salvezza dei biancorossi. Il 13 gennaio in casa contro l’Amatori Genova e il 20 a Novara, le sfide più importanti per mettersi al riparo da eventuali rimonte in classifica da parte degli avversari.

Sondrio – Varese 5-47 (0-35) Marcature Varese. Mete: Broggi 3, Pellumbi, De Cecilia, Bobbato, Comolli. Tr.: Comolli 6. Varese: F. Bianchi (Banfi), Fulginiti, Malnati, Broggi (Valcarenghi), R. De Cecilia, Pandozy, Comolli, Borello (c.) (Bobbato), L. De Cecilia (M. Maccarelli), S. Sessarego, Pellumbi, Castiglioni, Maletti (Djoukouehi), Dal Sasso (Patruno), Bosoni (Lahwaidi). All.: Pella e Galante.

SERIE B Girone 1: Amatori Genova-Novara 29-17, Amatori & Union Milano-Lecco 23-7, Centurioni Lumezzane-Rovato 37-22, Monferrato-Bergamo 24-3, Capoterra-Piacenza 36-29.

Classifica (dopo 9 giornate): Centurioni*, Monferrato 38; Rovato 35; Piacenza 33; Capoterra* 29; Bergamo 21; VARESE 20; Sondrio 14; Lecco 13; A&U Milano 11, Novara 7; Genova 6.

* una partita in meno.