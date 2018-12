Si inaugura la rotonda della stazione, decorata da rose e binari

Sabato 15 dicembre alle 10 si inaugura a Induno Olona la nuova rotonda in zona stazione, tra le vie Porro e Jamoretti.

La rotonda a palloncino è il primo e più piccolo segmento di un grande intervento in fase di partenza, che interesserà l’intera area parco della stazione e per cui ad inizio anno è stato indetto un concorso di idee a cui hanno partecipato molti indunesi. Sulla base dei suggerimenti dei cittadini la rotonda sarà abbellita da un’aiuola fiorita e da due monumenti “a shangai” realizzati con binari messi a disposizione da Rfi e collocati ove era presente il vecchio passaggio a livello.

«La rotonda – spiegano gli amministratori cittadini – raccoglie in sé lo spirito di quello che sarà la nuova area: un biglietto da visita per Induno, un luogo in cui il paese dà il benvenuto al viaggiatore mostrandogli simbolicamente alcune delle sue particolarità».

Oltre alle autorità comunali saranno presenti il parroco don Franco, i referenti di Rfi e rappresentanti della Azienda speciale AsFarm, che ha contribuito all’allestimento della rotonda.

L’inaugurazione sarà accompagnata da una mostra fotografica sul tema della vecchia ferrovia preparata da Eugenio Pigato assieme da alcuni amici del gruppo Facebook “Induno Olona (ul nostar bel paes)“, che hanno raccolto foto e cartoline storiche.

Le fotografie saranno esposte nella Sala civica Bergamaschi dove la mostra sarà visitabile sabato 15 e domenica 16 dicembre dalle 11 alle 12.30 (la domenica dalle 10) e dalle 14.30 alle 18.