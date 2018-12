“Tisana” de iPantellas è il secondo video più popolare di Youtube del 2018

La notizia è arrivata poche ore fa, quando YouTube ha diffuso la lista dei 10 video non musicali più popolari in Italia, Google ha infatti rinnovato anche nel 2018 YouTube Rewind, l’appuntamento annuale attraverso cui vengono classificati i video popolari più visti in Italia negli ultimi 12 mesi.

Quest’anno, in particolare, la classifica è divisa in due categorie, una per i video in genere e la seconda che si sofferma solo sui video musicali. E nella classifica dei video non musicali la medaglia d’argento va al gruppo varesino de iPantellas, che il 26 gennaio scorso hanno pubblicato “Tisana” una straordinaria parodia dei brani trap, a colpi di tazze e zenzero.

Una produzione, come sempre, con un importante tocco varesotto: come la location, che è l’Antica Stanza Cortese di Azzate una suggestiva villa storica in pieno centro che viene aperta solo in caso di eventi, matrimoni o visite guidate a sfondo cultural-artistico. O anche la presenza di un caposaldo della movida Varesina, Skizzo, o della castronnese Anita Fidanza, protagonista di molti loro video.

Al resto d’Italia però sono più note le guest stars della clip, soprattutto Youtubers italiani famosissimi, che contano sulla piattaforma milioni di iscrizioni: dai The Show a Favij, a Amedeo Preziosi. Ma c’è anche il comico di Colorado Max Pieriboni, e l’opinionista sportiva “sui generis” Emanuela Iaquinta.

AL PRIMO POSTO DELLA CLASSIFICA LA CHEROFOBIA DI MARTINA

“Tisana” è su questo speciale podio dei video di YouTube più visti in Italia nel 2018, con la medaglia d’argento: il più visto in assoluto è quello delle audizioni di Martina Attili, una delle stelle di XFactor12 che, ironicamente, è uscita ieri (6 dicembre 2018) dal programma, a un passo dalla finale al Forum di Assago, ma con già in tasca un probabile disco d’oro per le vendite della sua “Cherofobia” l’inedito che ha cantato alle audizioni e gli ha valso il primo posto tra i video più visti.