Torna il lancio di palloncini per Babbo Natale

“Lancia la Tua Cartolina a Babbo Natale” è l’invito che il Gruppo Commercianti, Artigiani e Terziario avanzato di Sesto Calende rinnova per la giornata di sabato 8 Dicembre 2018. Dopo la prima fortunata edizione in cui furono ben oltre 300 i palloncini volati in cielo, il numero di questi sarà quest’anno ancora più alto.

Lo scorso anno due cartoline furono ritrovate e riuscirono ad accontentare i desideri espressi dai bimbi. La prima giunse in un bosco di Pedemonte (in Provincia di Vicenza ai confini con il Trentino) mentre la seconda a Folgaria (Trento). Curiosa poi fu la ricerca del bambino firmatario della seconda trovato solo dopo Natale facendo sì che, per la consegna del dono richiesto, la delega passò alla Befana. Il buon esito di questi lanci rafforza la tesi che Babbo Natale esiste ed il modo più facile per raggiungerlo è il lancio della cartolina con un palloncino.

L’evento nato da una idea del Gruppo Commercianti e Artigiani di Sesto Calende e dalla locale Pro Sesto gode del patrocinio della Amministrazione Comunale e di Confcommercio Gallarate Malpensa. Non mancherà, a cornice di un conviviale pomeriggio in Piazza, della buona Cioccolata Calda per scaldare l’attesa.

L’appuntamento è dalle 15 in piazza De Cristoforis.