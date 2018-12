Vento forte da nord, la protezione civile in allerta

Sarà un martedì ventoso. È quello che prevede la sala operativa della Protezione Civile della Lombardia che ha emesso un bollettino di allerta meteo per vento forte. In corrispondenza dei rinforzi di vento si prevede anche un aumento del rischio incendi boschivi.

“Per l’intera giornata di martedì 4 dicembre sono previsti rinforzi di vento da Nord in montagna, generalmente oltre i 700 metri– si legge nella nota diffusa-. Attorno ai 1.000 metri di quota sono attese medie orarie tra 20 e 35 km/h, localmente anche superiori sui consueti posti esposti al vento da Nord (rilievi dei settori di nordovest-zona laghi) con raffiche fino a 45-55 km/h, anche fino a 60-70 km/h attorno ai 1500 metri di quota. Alle quote inferiori e sulla Pianura velocità del vento generalmente inferiore ai 20 km/h”.

Il codice giallo di allerta è valido per tutta l’area alpina e prealpina, compresa la nostra area delle Alpi e Prealpi Varesine. La criticità rimarrà in vigore fino alla mezzanotte tra martedì e mercoledì.