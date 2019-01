Abitanti, Gallarate non cresce più. “Ma non arrivano stranieri”

Gallarate si ferma, dal punto di vista demografico. Nel corso dell’ultimo triennio (1º gennaio 2016-1º gennaio 2019) la popolazione residente a Gallarate è rimasta sostanzialmente invariata: in tre anni si è passati da 53.343 residenti a 53.339: quattro cittadini residenti in meno.

È un dato che l’amministrazione saluta in modo positivo, soprattutto per un motivo: l’aumento di stranieri regolarmente residenti è impercettibile, da 8.381 a 8.385, soli quattro stranieri in più. Una inversione di rotta rispetto alla grande crescita degli anni Duemila, quando in quindici anni si era visto un aumento di quasi settemila abitanti.

È soddisfatto il sindaco Andrea Cassani: «È certamente positivo che la presenza di stranieri in città abbia subìto un brusco rallentamento nella crescita, al contrario di ciò che è avvenuto nelle altre grandi città. Probabilmente, e aggiungerei finalmente, Gallarate non è più vista da chi arriva in Italia come la “terra promessa”; anche se l’eredità del grande numero di stranieri in città è massiccia. Tuttavia, credo che la politica del “prima i gallaratesi” stia dando i suoi frutti e le statistiche lo dimostrano».

Un dato – sottolineano da Palazzo Borghi – sorprendente anche se paragonato soprattutto a quello delle altre due grandi città della provincia: Varese e Busto Arsizio. Infatti, se l’aumento degli stranieri a Gallarate si attesta su una percentuale dello 0,05%, nella vicina Busto Arsizio tale crescita è pari al 8,50%. Nell’ultimo triennio la popolazione bustocca è cresciuta di 657 stranieri a fronte di un aumento di 162 cittadini italiani. Nel capoluogo varesino, invece, a fronte di una decrescita di italiani di 373 unità, gli stranieri in più sono 133, corrispondenti a un aumento percentuale del 1,34% (e in ogni caso a Varese il problema demografico è reale: la città è in stagnazione demografica da anni, con invecchiamento della popolazione e meno consumi).

Nella classifica degli stranieri presenti in città, la prima posizione è occupata dai pakistani (1.140, +6 in un anno), seguiti dagli albanesi (1.111, -52 in un anno) e completano il podio i rumeni (772, +13 in un anno). Al quarto posto ci sono i marocchini (709, -32 in un anno) e al quinto i bengalesi (701, -12 in un anno).