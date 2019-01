Al Camelot si prepara la “gioeubia Morgana”

Quella del Camelot è una Gioeubia speciale, diversa da tutte le altre: il suo nome è Morgana come la fata antagonista di Re Artù, Ginevra e soprattutto del Mago Merlino.

Ed è la Gioeubia di tutti i nonni e i bambini perché il suo falò si svolge al primo imbrunire (17,30 circa) consentendo così ai bambini e agli anziani che non riescono a partecipare alle feste organizzate nei consueti orari serali, di assistere al tradizionale rogo. È una grande festa intergenerazionale, che anno dopo anno, vede una sempre maggiore partecipazione di pubblico.

La festa inizierà alle 16,30 circa con intrattenimento musicale dal vivo, dalle 17,00 a tutti i partecipanti sarà offerto il tradizionale risotto con la luganega e un bicchiere di vin brulè, mentre per i bambini non mancheranno dolci, bibite e chiacchere..

Il falò si terrà nel giardino interno della Residenza (ingresso da via Sottocorno, 5) grazie alla preziosa collaborazione dell’Associazione di volontari I Cavalieri di Camelot, (che da settimane lavorano con gli Ospiti e il personale della RSA alla preparazione della strega)

L’evento è come di consueto aperto al pubblico, siete tutti invitati. E per gli appassionati si può persino fare due gioeubie in un giorno: prima quella di Camelot, poi quella della Pro Loco (qui i dettagli)