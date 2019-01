Al Condominio va in scena “Hotel transilvania”

Il conte Dracula arriva al Teatro Condominio per il nuovo appuntamento del Family show, la rassegna teatrale dedicata alle famiglie che per domenica 27 gennaio alle ore 16 propone “Hotel Transylvania”, uno spettacolo fatto di terrore e comicità.

Spalleggiato dai mostri più bizzarri e divertenti che si possano immaginare, Dracula in persona introduce i suoi ospiti, il pubblico, al resort più folle al mondo. Riuscirà il tetro conte ad organizzare un compleanno coi fiocchi per la figlioletta Mavis, ormai maggiorenne?

Sul palco a raccontare questa storia un cast di cantanti, attori, ballerini e acrobati professionisti.

Il teatro Condominio è in via Teatro 5 a Gallarate.

I biglietti (15 euro intero, 10 euro il ridotto bambini) sono acquistabili in biglietteria prima dello spettacolo oppure online sul sito del Teatro Condominio.

Per maggiori informazioni: marketing@melarido.it oppure 392 8980187.