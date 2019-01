Al via i lavori: il lungolago sullo stretto sarà più bello

Sono iniziati a Lavena Ponte Tresa i lavori di riqualificazione del lungolago XXV Aprile che costeggia il suggestivo stretto di Lavena.

Un intervento che riguarderà sia la parte funzionale – con il rifacimento della fognatura, della pavimentazione e dei parapetti – sia la parte estetica, con la sostituzione dell’illuminazione, l’inserimento di nuovi arredi urbani e l’abbellimento con un nuovo impianto arboreo.

«Con la realizzazione della nuova rete fognaria sarà eliminato anche il problema di alcuni sversamenti a lago che si erano verificati in passato in un punto del lungolago – spiega il sindaco Massimo Mastromarino – Anche se è vero che in quel punto non ne abbiamo più registrati dal 2017, quel tratto di fognatura era obsoleto e abbiamo dunque deciso di rifarlo interamente»

L’investimento, per una cifra complessiva di 270mila euro, sarà realizzato anche grazie ad un contributo a fondo perduto di Regione Lombardia che coprirà circa la metà della spesa, erogato tramite l’Autorità di bacino e finalizzato al miglioramento delle aree lacuali.