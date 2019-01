Allontanato marito violento, la moglie tentò il suicidio in ospedale

La moglie era arrivata al punto di tentare il suicidio lanciandosi dal quinto piano dell’ospedale di Busto Arsizio a causa dei reiterati maltrattamenti che aveva subito dall’uomo che ora è stato allontanato.

Nelle scorse ore i Carabinieri della Stazione di Busto Arsizio hanno notificato il provvedimento cautelare personale dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla parte offesa nei confronti di un 55enne italiano.

Gli accertamenti svolti dai Carabinieri intervenuti in ospedale avevano fatto emergere una situazione di perduranti maltrattamenti in famiglia commessi, da diverso tempo, dal marito della vittima. Il provvedimento, emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Busto Arsizio, ha accolto integralmente gli esiti della complessa attività svolta dai militari dell’Arma di Busto Arsizio, coordinati dalla locale Procura della Repubblica.

Determinante nella vicenda anche il supporto anche del personale dell’associazione Eva Onlus, realtà che stabilmente collabora con la Procura ed il Tribunale per il sostegno logistico e legale alle donne maltrattate.

La donna, tuttora ricoverata in struttura sanitaria in gravi condizioni ma non più in pericolo di vita, non aveva mai denunciato ad alcuna forza di polizia né confidato ad alcuno i gravi maltrattamenti subiti dal marito per molti anni.