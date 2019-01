“Bianco come la neve” alla Piramide, aspettando i biscotti

Immergersi nel clima natalizio nell’ultimo giorno delle lunghe vacanze invernali. A proporlo è lo Spazio Yak delle Bustecche che invita tutti i bambini a trascorrere il pomeriggio dell’Epifania alla Piramide di Piazza De Salvo per assistere allo spettacolo teatrale “Bianco come la neve”, seguito da un laboratorio per realizzare deliziosi biscotti natalizi.

Domenica il sipario si aprirà alle 15.30 con lo spettacolo portato in scena dalla compagnia delleAli Teatro. Sul palco Giada Balestrini e Monica Parmagnani dirette da Antonello Cassinotti per raccontare a grandi e piccini dell’attesa, dei preparativi, della cura. E poi desideri, emozioni, Natale, inverno, casa, rinascita, dono.

Uno spettacolo sul valore di saper aspettare, sulla pazienza e sulla trepidazione. Aspettando la neve, aspettando che smetta di nevicare, aspettando le vacanze per dormire a lungo tra bianche lenzuola, aspettando che dalle nuvole sbuchi l’aeroplano che deve atterrare, aspettando che cuociano i biscotti nel forno prima di spolverarli di zucchero, aspettare ancora un giorno prima di aprire i regali…desiderare e aspettare!

Dopo lo spettacolo, alle 16.45, i piccoli saranno coinvolti in un laboratorio per la preparazione di biscotti natalizi.