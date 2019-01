Cadrezzate in lutto, si è spento Dario Nicò

È morto all’età di 79 anni Dario Nicò.

Nicò, era una persona molto conosciuta e amata a Cadrezzate, dove viveva ed aveva fondato il negozio di famiglia, proprio all’ingresso del paese, una bottega specializzata nella vendita di jeans e abbigliamento sportivo.

Il suo era un volto noto anche nei comuni della zona proprio per l’attività di commerciante che svolgeva ma anche per il suo immancabile sorriso e per modi gentili e cortesi.

I funerali si terranno nella chiesa parrocchiale del comune, venerdì 18 gennaio alle 15, mentre giovedì 17, alle 20 sarà recitato il rosario. Nella bottega di Cadrezzate, in via Vittorio Veneto, è stata allestita la camera ardente.