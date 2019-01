A Cardano si brucia la Zobia

Arriva anche a Cardano la gioeubia, anzi “la Zobia”, nella grafia a cui sono affezionati i cardanesi.

Il tradizionale appuntamento nei giorni della merla, con il rogo della strega per “scacciare via l’inverno”, è come sempre promosso da amministrazione comunale e Pro Loco cittadina.

Sabato 26 gennaio, alle ore 10.30, ci sarà la lettura animata con “la Zobia in biblioteca”, per bimbi dai 3 ai 10 anni. Partecipazione gratuita, presso la biblioteca civica.

Mentre giovedì 31 gennaio, come da tradizione, ci sarà il rogo: appuntamento dalle ore 20.00 nella piazza del mercato (piazza Ghiringhelli), con il contorno di musica, risotto e luganega, vin brule. E con la ormai tradizonale premiazione concorso di poesie, prima del falò benaugurante.

«Grazie a tutti quelli che collaborano volontariamente per quest’evento e grazie a tutti quelli che calorosamente parteciperanno» dice Andrea Franzioni, assessore alla Cultura e Istruzione.