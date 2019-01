C’è un Butti pittore che non tutti conoscono

Sabato 12 gennaio, in occasione del primo anniversario, l’associazione Amici dei Musei civici viggiutesi inaugura l’esposizione di alcune opere pittoriche realizzate da Enrico Butti, arricchita dalla presentazione di alcuni inediti scultorei e un disegno.

«Conosciamo la figura di Enrico Butti scultore per le numerose opere presenti nel territorio e, in particolare, grazie ai monumenti funebri del Monumentale di Milano – spiegano gli organizzatori – Negli ultimi anni della sua vita, a causa della debolezza fisica, lo scultore abbandonò la realizzazione di imponenti opere in gesso per dedicarsi all’arte pittorica, realizzando tele di carattere descrittivo e naturalistico. I numerosi dipinti sono presenti nella Gipsoteca Butti di Viggiù e completano il racconto dell’opera dell’artista viggiutese; spesso però, di fianco alle grandiose e più famose opere scultoree, non riescono ad avere il risalto e l’attenzione che meriterebbero. Da qui nascono l’idea e la volontà degli Amici dei Musei civici viggiutesi di realizzare un evento che porti in luce anche quest’aspetto del Butti».

La mostra sarà inaugurata sabato 12 gennaio alle 18 al Museo Butti, e resterà aperta fino al 3 febbraio.

Si potrà visitarla dal martedì al venerdì dalle 14 alle 18.30, il sabato dalle 9.30 alle 12 e dalle 14 alle 18.30, e la domenica dalle 15 alle 18.