Chieri sta cambiando pelle, la Uyba non si può distrarre

In attesa della Final Four di Coppa Italia in programma sabato 2 e domenica 3 febbraio a Verona, la Unet E-Work Busto Arsizio si prepara a scendere in campo mercoledì 30 gennaio, per la partita contro la Reale Mutua Fenera Chieri del neo coach Marco Sinibaldi (inizio gara alle 20:30, apertura casse e cancelli ore 19).

La formazione piemontese è attualmente al penultimo posto in classifica e dopo il cambio di allenatore (Sinibaldi è stato promosso nel ruolo di head coach al posto di Secchi), ha visto anche la partenza della palleggiatrice Scacchetti, trasferita a Roma, in Serie A2 e sostituita dalla giovane americana Jordyn Poulter. Insieme alla regista a stelle e strisce, Sinibaldi metterà in campo l’opposto De La Caridad Silva; al centro ci saranno Akrari in coppia con Middleborn, in banda la varesina Elena Perinelli e Aliyeva; a completare la formazione base il libero che è Giorgia Caforio.

Nessun problema di formazione per coach Mencarelli che ha a disposizione tutta la rosa al completo, compresa la croata Samadan che non era scesa in campo contro Graz visto che non è tesserata per la Cev Cup. Motivo in più per incassare i tre punti che permetterebbero alla Unet di restare agganciato al treno della parte alta della classifica: le Farfalle sono ora quinte ma a un sol punto da Monza che ospiterà Firenze.

Il rischio, per le biancorosse, è quello di pensare troppo alla Coppa Italia come ammette Alexandra Botezat (foto in alto / Cucchetti-Volleybusto), la quale però tiene a sottolineare che sottovalutare Chieri sarebbe un errore grave: «È chiaro che il nostro pensiero è volto alle Finali di Verona e sarebbe stupido negarlo. Tuttavia da dicembre stiamo giocando ogni tre giorni tra Cev, campionato e Coppa Italia e abbiamo imparato a focalizzarci su un impegno alla volta per non incorrere in brutte sorprese. Sottovalutare Chieri sarebbe grave: ha cambiato guida tecnica e vuole uscire dalla zona retrocessione: sono sicura che arriverà al Palayamamay molto agguerrita. Ha una palleggiatrice nuova, che non conosciamo, e potrebbe cambiare il loro gioco: questo è un altro fattore da considerare; d’altra parte noi vogliamo i tre punti. Ci siamo conquistate la zona alta della classifica con grande fatica e non vogliamo uscire da quel gruppo».

DIRETTAVN

Aggiornamenti in tempo reale sulla partita delle biancorosse nel liveblog che VareseNews dedicherà mercoledì alla partita di basket tra Openjobmetis e Sassari, valida per la Fiba Europe Cup.

Unet E-Work Busto A. – Reale Mutua F. Chieri Busto Arsizio: 1 Piani, 3 Peruzzo, 4 Herbots, 5 Grobelna, 6 Gennari, 7 Cumino, 8 Orro, 9 Leonardi (L), 13 Bonifacio, 14 Meijners, 15 Berti, 17 Samadan, 18 Botezat. All. Mencarelli.

Chieri: 1 Bresciani, 2 Poulter, 3 Perinelli, 5 Caforio (L), 6 Dapic, 9 Aliyeva, 10 De La Caridad Silva, 11 Tonello, 12 Angelina, 13 Middleborn, 16 Barysevic, 17 De Lellis, 18 Akrari. All. Sinibaldi.

Arbitri: Pozzato e Papodopol.

Il programma (5a di ritorno): Club Italia – Novara, Monza – Firenze, Filottrano – Casalmaggiore, Bergamo – Conegliano, Cuneo – Brescia, Busto A. – Chieri. Riposa: Scandicci

Classifica: Scandicci 39; Conegliano, Novara 37; Monza 30; BUSTO ARSIZIO 29; Casalmaggiore 26; Firenze 25; Brescia 23; Cuneo, Bergamo 21; Filottrano 11; Chieri 5; Club Italia 2.