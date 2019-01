Davanti al Comune, in silenzio, per ricordare Giulio Regeni

Un momento di riflessione, in silenzio, per ricordare Giulo Regeni, il ricercatore universitario ucciso in Egitto tre anni fa.

Il 25 gennaio in molte piazze d’Italia ci saranno manifestazioni e presidi in memoria del giovane, sulla cui scomparsa ci sono ancora moltissime ombre.

Anche a Varese è stato organizzato un momento di commemorazione: alle 19.41 di venerdì 25 gennaio in via Sacco saranno in tanti a fermarsi e ricordare.