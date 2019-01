Due giorni di formazione per diventare City Angels

Sabato 12 e domenica 13 gennaio presso il Centro polifunzionale per le Emergenze di Gallarate, i City Angels varesotti appartenenti alle Sezioni di Varese, Busto Arsizio e Gallarate, organizzano il corso di formazione full immersion, che si concluderà con l’esame finale di abilitazione e la cerimonia di consegna del diploma.

Spiega il coordinatore provinciale Andrea Menegotto: “Oltre al training costante su strada, i nostri ausiliari hanno già effettuato un percorso articolato di formazione in cui abbiamo affrontato tematiche quali l’approccio psicologico al disagio, il raccordo e la collaborazione con le forze dell’ordine, la gestione dei grandi eventi, l’orientamento ai servizi sociali e il primo soccorso”.

Con i due giorni di full immersion, quelli che domenica sera saranno i nuovi Angeli con il basco blu completeranno la loro formazione mediante l’apprendimento delle tecniche di squadra, dei principi del Wilding, la difesa personale propria dei City Angels ormai ampiamente collaudata e coniata dal fondatore stesso, nonché dei valori dell’associazione fondati sui due pilastri della solidarietà e della sicurezza.

Agli ausiliari in formazione varesotti se ne aggiungeranno altri provenienti da Lugano, Chiasso, Monza, Brescia, Lecco e addirittura da Lecce.

“Un ringraziamento particolare va all’amministrazione comunale di Gallarate con cui da qualche mese collaboriamo strettamente e un plauso per la grande disponibilità dimostrata nella messa in concessione dello spazio a Roberto Santicchia, responsabile della Protezione Civile gallaratese e al coordinatore Pietro Orlandi. Si tratta dell’ennesima dimostrazione che quando le associazioni collaborano le cose riescono al meglio”, chiosa Menegotto.

Domenica alle ore 17, alla presenza del presidente e fondatore dei City Angels Mario Furlan, il momento clou della consegna dei dipolmi ai nuovi Angeli. In questa occasione porteranno il loro saluto Franceca Brianza, vice-presidente del Consiglio Regionale della Lombardia e da tempo amica e sostenitrice dell’associazione, Claudia Mazzetti, assessore al commercio del Comune di Gallarate e il commissario Silvia Rota, in rappresentanza del Comando di Polizia Locale. Il sindaco Andrea Cassani e l’assessore alla sicurezza Francesca Caruso, cui va il merito di avere creduto nei City Angels tanto da sottoscrivere lo scorso ottobre un accordo con loro che ha portato all’apertura di una sezione gallaratese, non potranno essere presenti per impegni personali, ma franno giungere il loro indirizzo di saluto.